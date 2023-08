Um 16.10 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt alarmiert: Am Wörthersee stand ein Motorboot in Vollbrand. "Das Boot war mitten am See, etwa auf Höhe Strandbad Maiernigg. Die Rauchschwaden stiegen bereits hoch auf und waren von weiten sichtbar, als wir eintrafen", berichtet Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

© FF Krumpendorf

Was zum Brand führte, ist derzeit nicht bekannt. "Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Personen, die an Bord waren, retteten sich mit einem Sprung ins Wasser und wurden ans Krumpendorfer Ufer gebracht", sagt Germ.

"Sabine" im Einsatz

Auch für die Umwelt besteht aus derzeitiger Einschätzung keine Gefahr. Die Feuerwehr konnte mit dem Boot "Sabine" mit eigener Löschvorrichtungen das Feuer rasch bekämpfen. Es sind keine Flüssigkeiten ausgetreten", erklärt Germ. Das verbrannte Elektroboot wurde anschließend von der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf in den Hafen gezogen. Im Einsatz standen auch Polizei und Wasserrettung.