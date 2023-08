Die Nachricht über die bevorstehende Schließung der bekannten "Disco Bull" in Velden verbreitete sich wie ein Lauffeuer und sorgte für viele Reaktionen. Wie Inhaber Thomas Jahrmann kürzlich auf Facebook verkündete, wird das legendäre Fortgehlokal noch im September geschlossen. "Eine Schließung war eigentlich nicht geplant, aber nach Corona und der allgemeinen Teuerung ist alles mühsamer geworden, es rentiert sich einfach nicht mehr. Außerdem hat sich das Fortgehverhalten der Jugend geändert, sie ist nicht mehr so oft in Lokalen unterwegs. Und auch die Saisonen sind ruhiger geworden", begründet Jahrmann die Entscheidung die einst als „Red Bull Bar“ gegründete Disco just in ihrem 50. Jubiläumsjahr zu schließen.



Legendärer Treffpunkt

"Wir bedauern es sehr, immerhin sind wir eine Institution, ähnlich wie die Erni-Bar am Längsee. Bei uns haben sich viele Paare kennengelernt, die jetzt Kinder erwarten", so Jahrmann über die bekannte Dorfdisco, die 1994 von seiner Familie übernommen wurde. Die legendären Schaumpartys werden den vorwiegend einheimischen Gästen wohl noch länger in Erinnerung bleiben. "Wir bedanken uns bei den Gästen für die Treue", sagt Jahrmann, der in seiner Disco aber auch den ein oder anderen bekannten Gast begrüßen durfte. "DJ Ötzi war bei uns DJ, bevor er groß rausgekommen ist", erinnert sich Jahrmann.

Der Betrieb hat aktuell noch geöffnet. Das letzte Mal groß gefeiert werden kann am 8. und 9. September, da findet das offizielle "Closing Weekend" statt. Eine Nachnutzung für das Gebäude steht noch nicht fest. "Es wird aber sicherlich kein gastronomischer Betrieb mehr dort reinkommen", sagt Jahrmann.