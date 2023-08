"Kärnten ist eine Brutstätte für Topkräfte in Tourismus und Gastronomie, die duale Ausbildung lebt", freute sich Stefan Sternad, Gastronomie-Obmann in der Wirtschaftskammer bei der Vorstellung der Kärntner Medaillenhoffnung Bettina Veratschnig, die bei den Berufseuropameisterschaften EuroSkills in Danzig in der Kategorie "Restaurant Service" antreten wird.