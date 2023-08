Wenn die rund 70 Menschen in der Ortschaft Guntschach in der Gemeinde Maria Rain sagen, dass sie keinen Ausweg mehr wissen, dann ist das nicht nur im übertragenen Sinne gemeint. Im Dezember des Vorjahres hat ein Felssturz die einzige Zufahrt ins Dorf schwer beschädigt, vor zwei Wochen hat eine Mure die deshalb um mehrere 100.000 Euro eingerichtete Notstraße in die Drau gespült. Seither führt an Land kein Weg mehr in die Siedlung.