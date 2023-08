Noch immer laufen in Kärnten die Arbeiten zur Beseitigung der Unwetterschäden. Dabei hilft an vielen Orten auch das Bundesheer mit. In Globasnitz wurden nun aus einem Fahrzeug der Pionierkompanie 300 Liter Diesel aus dem Treibstofftank abgezapft. Passiert dürfte das in den vergangenen Tagen sein. Von den Tätern fehlt jede Spur. Das Fahrzeug war zu Beginn der Aufräumarbeiten dort abgestellt und versperrt worden.