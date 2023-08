Sie haben das Nationenticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris in der Tasche. Das erste Ziel ist erreicht.

LARA VADLAU: Absolut! Es war wirklich eine Megaleistung. Bei diesen Strömungen kann einfach alles passieren. Dieses Revier hat unglaublich viele Tücken. Man hat es an den Ergebnissen gesehen, dass es die Leute oft völlig durchgewürfelt hat. Und deshalb haben wir es, doch sehr unüblich für uns, konservativ angelegt.