Fünf Sterne, 250 Zimmer, Spa-Bereich, Restaurants und alles, was das Luxusherz begehrt. Ein Investor-Unternehmen möchte in der Ortschaft Stallhofen in der Gemeinde Moosburg neben dem Golfplatz ein Nobelhotel errichten. 80 Millionen Euro kostet das Vorhaben.