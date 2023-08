In den vergangenen Jahren kam es in Klagenfurt immer wieder zu Serien von Müllcontainerbränden. Die Täter wurden meist gefasst und verurteilt. Nun meldet die Polizei: Mittwochnacht zwischen 4.30 Uhr und 5.20 Uhr kam es im Stadtgebiet von Klagenfurt zu insgesamt drei Müllcontainerbränden.

Die beiden ersten Brände waren bei Eintreffen der Polizeistreifen bereits von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gelöscht.

Suche nach Spuren

Gegen 5.20 Uhr wurden die Polizisten zu einem dritten Müllcontainerbrand in der Hubertusstraße in Klagenfurt gerufen. Dabei wurde der Metallcontainer vermutlich mit einem Brandbeschleuniger (das ist zum Beispiel Spiritus) in Brand gesetzt. Der Container ist teilweise ausgebrannt.

Die Brandorte liegen nah beieinander. "Die Brände ereigneten sich in der St. Ruprechter Straße, in der Karawankenzeile und in der Hubertusstraße", sagt Wolfgang Germ, Sprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Um 4.32 Uhr, um 4.58 Uhr und 5.11 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Beim ersten Brandereignis entstand kein Sachschaden, die Schadenshöhe bei den weiteren Bränden steht noch nicht fest. Erhebungen betreffend der Brandursachen und eventuellen Tätern werden noch geführt.

Wer eine Brandstiftung begeht, dem drohte eine mehrjährige Freiheitsstrafe.