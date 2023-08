In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen noch unbekannte Täter in den Rezeptionsbereich und die Büroräumlichkeiten eines Hotels in Pörtschach ein. Es wurden mehrere Schließfächer aufgebrochen und daraus Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Auch ein weiteres Hotel in derselben Straße geriet ins Visier der Diebe. Hier wurde aber lediglich der Inhalt der Trinkgeldkasse gestohlen. Der Versuch, in den Rezeptionsbereich einzudringen, scheiterte. Die Polizei ermittelt.