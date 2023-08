Gefährlich, unnötig, zu kurz grün: Ampeln sind oft ein Ärgernis – für Fußgänger und Fahrzeuglenker. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat jetzt Ampelanlagen in ganz Österreich unter die Lupe genommen. Klagenfurt hat mit 110 Stück im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die drittmeisten Ampeln in Österreich, nur noch übertroffen von St. Pölten und Graz. In absoluten Zahlen gibt es die meisten Ampeln natürlich in Wien (1304).