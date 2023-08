Großeinsatz für die Rettungskräfte am Samstagnachmittag am Wörthersee. Ein 84-jähriger Urlauber aus Tirol ist am gegen 16.50 Uhr vom Badesteg eines Hotels im Gemeindegebiet von Krumpendorf allein zum Schwimmen in den Wörthersee gegangen. Gegen 17.20 Uhr entdeckte ein vorbeifahrender Stand-up-Paddler circa einen Meter vom Steg entfernt den Mann in rund einem Meter Tiefe bewusstlos im Wasser.

Mehrere Ersthelfer bargen den 84-Jährigen und begannen mit der Reanimation. Trotz aller Versuche und dem Einsatz eines Defibrillators konnte der Verunglückte nicht mehr wiederbelebt werden.