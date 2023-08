Ein 21-jähriger alkoholisierter Mann aus der Mongolei attackierte am Sonntagmorgen seine 56-jährige Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt und verletzte sie dabei.

Gegen den Mann wird nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet. Es wurden ein Annäherungs- und Betretungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Angreifer ausgesprochen.