Zuerst die gute Nachricht: Nach den heftigen Unwettern und Überschwemmungen der Vorwoche konnten das Strandbad Klagenfurt und das Bad Loretto wieder geöffnet werden. Noch gibt es aber Einschränkungen, Sperren und diverse provisorische Hinweis- bzw Verbotsschilder. Eines davon bereitet derzeit Besuchern im Bad Loretto Sorge: "Kein Trinkwasser" ist auf einem laminierten Blatt der Stadtwerke Klagenfurt zu lesen, befestigt am Geländer der Stufen in den Wörthersee. Obwohl das Seewasser bereits getestet wurde, geht man mit diesem Hinweis auf Nummer sicher. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das Wasser ist getestet, aber wir gehen auf Nummer sicher. Die Besucher können natürlich gerne unseren Trinkwasserbrunnen nutzen", erklärt eine Mitarbeiterin.

Die Stadtwerke bitten von oberster Stelle alle Besucher, sich an die Anweisungen der Bad-Mitarbeiter und an die Aufforderungen auf diversen Hinweisschildern zu halten. "Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme des Badebetriebs in Loretto, bitten jedoch alle Besucherinnen und Besucher um Verständnis, dass es aufgrund der noch teilweise stark durchnässten Liegewiesen und dem Hochwasserstand des Wörthersees zu Einschränkungen kommen kann", heißt es von STW-Vorstand Erwin Smole.