"Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war?" heißt es in einem Lied des legendären Entertainers Rudi Carrell. Jetzt, Anfang August, dürfte es in Kärnten endlich so weit sein. Der Sommer kehrt definitiv zurück, verspricht Ubimet-Meteorologe Konstantin Brandes.

In den nächsten Tagen sind laut Brandes in Kärnten Höchstwerte um die 30 Grad zu erwarten. Aus dem Mittelmeerraum bzw. von der Iberischen Halbinsel strömen sehr warme bis heiße Luftmassen nach Österreich. „Die ganze nächste Woche wird es nicht kühler“, sagt Brandes. Die höchsten Temperaturen werden im Drautal und im Gailtal erwartet. Die 35-Grad-Marke, die für die Alpennordseite prognostiziert wird, soll in Kärnten aber nicht geknackt werden.

Unwettergefahr

Es ist aber nicht nur warm, sondern es kommt auch feuchte und labil geschichtete Luft. Fast täglich stehen deshalb auch Gewitter auf dem Programm. Am Samstag sind Wärmegewitter noch die Ausnahme, am Sonntag soll es vor allem im Bergland regnen. Ab Dienstag muss laut Brandes dann aber verbreitet mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. Vereinzelt bestehe auch erhöhte Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel.

Die Nächte werden wieder zunehmend wärmer. Ein Ende der Hitze sei derzeit nicht in Sicht, sagte Brandes.