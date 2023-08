Hautzschutzkampagne 2023

Sogar Borreliose wurde in der "Ordination am See" diagnostiziert

Die Österreichische Gesundheitskasse zieht Bilanz: Bei der diesjährigen Hautschutzkampagne in Kärntner Bädern wurden mehr als 600 Personen gezählt. Zahlreiche auffällige Hautveränderungen wurden diagnostiziert.