Die Kärntner Landesregierung hat am Freitagnachmittag in einer Sitzung Einsatzbilanz gezogen und die Einrichtung von Hilfsfonds beschlossen. Der Landeskrisenstab beendete mit Freitag seine Arbeit. "Mit Stand Donnerstag wurden 12.977 Mann- und Frautage erbracht, um den Unwetterschäden zu begegnen", erklärte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). 70 Prozent davon wurden ehrenamtlich erbracht. 18 Zivilschutzwarnungen und -alarme hatte es gegeben. Drei Warnungen (in Eisenkappel-Vellach, Globasnitz und Neuhaus) waren am Freitag noch aufrecht. Die Gefahr von Erdrutschen bestand nach wie vor, auch wenn sich die Lage zusehends entspannt - auch wegen der für kommende Woche angekündigten Schönwetterphase.