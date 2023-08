In der Landespolizeidirektion Kärnten dreht sich das Personalkarussell. Mehrere Führungskräfte sind in den Ruhestand getreten, Spitzenpositionen sind vakant oder bereits neu besetzt. Anfang August ist Polizeioberst Horst Jessenitschnig in Pension gegangen. Der St. Veiter war seit 2016 Stadtpolizeikommandant von Klagenfurt. Jetzt sucht Kärntens größte Polizeieinheit einen neuen Chef. Laut Rainer Dionisio, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion, ist die Position seit wenigen Tagen intern ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 5. September.