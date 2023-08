Nach einer neuerlichen Beurteilung der Situation in den Klagenfurter Strandbädern gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Badegäste: Am Freitag öffnen sich die Tore des Strandbades Loretto. Damit ist der sichere Badebetrieb - wenn auch mit Einschränkungen - wieder möglich.

Bilder vom Lokalaugenschein am Freitag, 4. August:

Dauerregen, steigendes Grundwasser und ein massiv erhöhter Wasserpegel des Wörthersees: All das hat dafür gesorgt, dass in den Klagenfurter Strandbädern „Land unter“ ausgerufen werden musste. Am Donnerstag wurde zumindest für das Strandbad Loretto Entwarnung gegeben – ab Freitag steht dem Badevergnügen nichts mehr im Wege. „Der unermüdliche Einsatz unserer Mitarbeiter und Partner sowie die geringeren Niederschläge in der vergangenen Nacht haben dazu geführt, dass wir unseren Badebetrieb im Loretto wieder aufnehmen können. Wir freuen uns sehr darüber, bitten jedoch alle Besucherinnen und Besucher um Verständnis, dass es aufgrund der noch teilweise stark durchnässten Liegewiesen und dem Hochwasserstand des Wörthersees zu Einschränkungen kommen kann“, so Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.

Video vom 6. August:

Alle Besucher werden gebeten, sich an die Anweisungen der Strandbad-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an die Aufforderungen auf diversen Hinweisschildern zu halten. „Ich habe mich in den letzten Tagen immer wieder über die Situation informieren lassen und mich dafür eingesetzt, dass die Strandbäder so rasch wie möglich wieder eröffnet werden. Es freut mich besonders, dass wir noch vor dem verlängerten Wochenende aufsperren können“, sagt Bürgermeister Christian Scheider.

Auch wenn es die Badegäste kaum erwarten können: Das Strandbad Klagenfurt muss leider noch geschlossen bleiben. Die Aufräumarbeiten laufen nach wie vor auf Hochtouren. Bereits am Freitag erfolgt eine neue Einschätzung, ob Österreichs größtes Binnenseebad am Wochenende in Betrieb gehen kann.