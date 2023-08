Sie war seit dem Jahr 2005 bei den Grünen Seniorinnen und Senioren aktiv, seit 2013 hat sie als Obfrau der Grünen Generation Plus in Kärnten mit viel Tatendrang kulturelle Events wie Lesungen und Ausstellungsbesuche organisiert und durch Exkursionen nach Friaul und Slowenien daran gearbeitet, Horizonte zu erweitern. Wie Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab, ist Ute Falkenbach am 8. August in Klagenfurt verstorben.

"Wir trauern um unsere langjährige Grüne Wegbegleiterin und leidenschaftliche Obfrau der Grünen Generation plus Kärnten, die in der Nacht auf Mittwoch unerwartet verstorben ist", ist Voglauer tief bestürzt. Mit viel Begeisterung habe sich Ute Falkenbach der Grünen Sache gewidmet. "Ute war eine Klimaschützerin der ersten Stunde. Ihre Stimme und ihr Einsatz hatten bei den Grünen Kärnten ein besonderes Gewicht. Durch ihre vielfältigen Interessen war sie eine wichtige Ansprechpartnerin für viele Menschen. Wertschätzung und Respekt für ihre Person reichen weit über die Parteigrenzen hinaus", würdigt Stefan Samonig, Landesgeschäftsführer der Grünen Kärnten, Falkenbachs Engagement.

Zusammenarbeit mit Axel Corti

"Neugier am Menschsein, und ein tiefes Interesse an den Zusammenhängen der Erde, der Umwelt und der Kunst haben sie angetrieben und ihr Leben und Schaffen geprägt", betont Voglauer. Ihre berufliche Karriere hat sie dem Theater gewidmet. Ute Falkenbach hat auf Bühnen in Deutschland und Österreich gespielt. In Filmprojekten hat sie unter anderem mit Axel Corti, Käthe Kratz, Dieter Berner und Fritz Lehner zusammengearbeitet.

Von 1989 bis 1996 war sie als Lehrbeauftragte am Max Reinhardt Seminar in Wien tätig. Als Trainerin und Coach hat Falkenbach Menschen in Sprechberufen, Amateurtheatergruppen und in der privaten Schauspielausbildung unterstützt und seit 2004 freiberuflich als Rundfunkmoderatorin unter anderem für Radio AGORA gearbeitet. "Sie hat abseits der Komfortzone immer Neues gesucht und gefunden", so Voglauer weiter, die Familie und Nahestehenden ihr Beileid ausspricht.