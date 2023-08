Die Idee kam spontan beim Besuch des Villacher Kirchtags. "Was ist denn mit uns Klagenfurtern los?", dachte sich das Wirtepaar Gerda und Markus Hudelist – sie betreiben das "Haus am Markt" am Klagenfurter Benediktinermarkt. Denn jeder Kirchtag hat eine – die traditionelle – Kirchtagssuppe. Gesagt, getan.

Zu Hause stellte sich Gerda Hudelist an den Herd – die Geburtsstunde der ersten Altstadtzauber-Suppe. "Ich verwende hierfür sechs Sorten Fleisch: Rind, Lamm, Kalb, Huhn, Pute und Schwein", verrät die Gastronomin. In den Topf kommen noch Safran, Kräuter, Gewürze, Wein und Schlagobers. Serviert wird das Ganze mit einem Stück Reindling. Sieben Euro kostet eine Portion.

© Hannes Krainz

Für die Familie Hudelist war es an der Zeit, auch dem Klagenfurter Altstadtzauber, der heuer zum bereits 27. Mal über die Bühne geht, eine kulinarische Note zu verleihen. "Wir würden uns freuen, wenn nächstes Jahr noch weitere Wirte mitmachen", sind sich Markus und Gerda Hudelist einig. Heuer wird das Gericht noch ausschließlich im "Haus am Markt" serviert.