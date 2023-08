Es ist einer der härtesten und meist gefürchtetsten Eignungstests: Der Medizinischen Aufnahme-Test für Österreich (kurz MedAT). Um sich den Traum vom Medizinstudium zu erfüllen, reicht es nämlich nicht aus, nur einen gewissen Prozentsatz zu erlangen. Man muss besser als die Konkurrenz sein. Denn auf die insgesamt 1850 Studienplätze, 1706 in der Humanmedizin und 144 in der Zahnmedizin, kommen 11.735 Bewerber – und nur die Besten werden aufgenommen. In diesem Jahr fand der MedAt am siebten Juli zeitgleich an den mehreren Standorten statt, die Ergebnisse wurden vergangenen Montag präsentiert.