Keine Chance. Nach den schweren Regenfällen am Wochenende steht das Klagenfurter Strandbad unter Wasser. Parkflächen und Liegewiese sind überflutet, die sanitären Anlagen sind aufgrund des bereits ausgelasteten Kanalnetzes in Klagenfurt nicht mehr benutzbar. Tauchpumpen laufen rund um die Uhr.

Situation beim Strandbad Klagenfurt, der "See" vor dem See © Danilo Reimüller

Noch am Sonntag waren die Klagenfurter Stadtwerke optimistisch, am Mittwoch wollte man das größte Binnenstrandbad Europas wieder öffnet. Doch daraus wird nichts, wie Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole am Dienstag der Kleinen Zeitung bestätigt. "An eine Öffnung am Mittwoch ist leider nicht zu denken. Der Grundwasserspiegel ist noch zu hoch, das gilt auch für den Wasserstand des Wörthersees. Auch die Liegewiese ist derzeit nicht benutzbar", sagt Smole. Das gelte auch für das Bad Loretto, Maiernigg ist in Betrieb.

Wie lange das Strandbad geschlossen bleiben muss? "Das können wir jetzt wirklich nicht sagen. Ich schätze aber, dass sich die Situation in den kommenden zehn Tagen nicht wirklich bessern wird", so Smole. Das tue den Stadtwerken nicht nur für die Kunden leid, sondern schmerze auch wirtschaftlich: "Es steht ein sonniges Wochenende bevor, am Dienstag noch dazu ein Feiertag. Gerne hätten wir für Besucher geöffnet, doch es ist nicht möglich", so Smole weiter. Ein finanzielles Rekordjahr werde es für das Strandbad heuer also nicht.

Entgegenkommen für Saisonkartenbesitzer?

Ob man sich wegen der doch länger dauernden Schließung für Saisonkartenbesitzer etwas einfallen lassen werde, auch das steht noch nicht fest. "Vorrangig müssen wir jetzt alles daran setzen, das Bad wieder in den Betrieb zu bringen. Dann können wir über ein etwaiges Entgegenkommen für Abo-Besitzer nachdenken."