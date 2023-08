Am Samstag rückte der Fußball in den Hintergrund! Aufgrund der schweren Unwetter und der hohen Beanspruchung der Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung musste das Kärntner Derby zwischen Austria Klagenfurt und dem WAC kurzfristig verlegt werden. Das Spiel steigt nun am Mittwoch (20.30 Uhr). Gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Stadt Klagenfurt haben die Verantwortlichen der Austria den Entschluss gefasst, alle Helferinnen und Helfer unter dem Motto "„Wir sagen Danke“ zu diesem Match einzuladen.

Bitte per Mail anmelden

In Abstimmung mit dem Landeskrisenstab hat die Austria die Einladung zur Partie gegen Wolfsberg an die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Einsätzen beteiligten Organisationen versendet. Neben einem Sitzplatz-Ticket sind auch Bons für Speisen und Getränke inkludiert. Anmeldungen sind per E-Mal an tickets@skaustriaklagenfurt.at möglich.

Die gemeinsame Aktion wurde am Montag bei einem Treffen zwischen Landeshauptmann Peter Kaiser, Daniel Fellner, Katastrophenschutz-Referent des Landes Kärnten, Landessportdirektor Arno Arthofer, Vizebürgermeister Philipp Liesnig, Stadtrat Franz Petritz, ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, Austria-Boss Gorenzel und WAC-Akademieleiter Walter Kogler vereinbart.