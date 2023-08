Adel Nasser im Talk mit Scheichs, in illustrer Geschäftsfreunde-Runde umgarnt von Bauchtänzerinnen oder in Luxus-Lounges mondäner Hotels, spaßhalber Cocktails mixend in der fliegenden Bar eines Emirates-Airbus, Zigarre rauchend und telefonierend in seinen Büros an den Nobelmeilen KÖ in Düsseldorf oder Burj Khalifa in Dubai – so sieht sich der Geschäftsmann und Netzwerker mit orientalischen Wurzeln und deutschem Reisepass am liebsten.