Ein 36-jähriger Slowene muss sich am kommenden Mittwoch wegen Mordes am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Dezember einen 48-jährigen Italiener in einer Villacher Wohnung mit einer Axt erschlagen zu haben. Der Geschworenenprozess unter dem Vorsitz von Richter Bernd Lutschounig ist bis zum Abend anberaumt.

Die Tat hatte sich am 9. Dezember ereignet. Zwei Tage danach war der 36-Jährige selbst zur Polizei gegangen, die Beamten fanden den Toten in der Wohnung. Die Obduktion hatte massive Kopfverletzungen als Todesursache ergeben, laut Anklage habe der Täter dem 48-Jährigen mindestens fünf wuchtige Hiebe gegen den Kopf versetzt.

Im Drogenrausch

Er gab an, die Tat im Drogenrausch begangen zu haben. Ein Gutachten attestierte ihm jedoch die Zurechnungsfähigkeit. Der 36-Jährige soll nach der Tat mit der Bankomatkarte des Opfers einkaufen gegangen sein.