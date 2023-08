So laufen die Sicherheitsnetze in der Kärntner Spitalsholding

Fingierte Rechnungen für Bauprojekte, Millionenschaden, Festnahmen und U-Haft für Mitarbeiter in der Vorarlberger Spitalsholding. Wäre so ein Skandal auch in Kärnten möglich? Kabeg-Chef verweist auf vielschichtige Kontrollsysteme.