Kärntner Touristiker: "Wir sind zufrieden, aber nicht sehr zufrieden"

Während österreichweit die Nächtigungen steigen, kommt Kärnten nicht an die Rekordzahlen der Vorsommer heran. In den Jahren der Pandemie war Kärnten Profiteur, weil viele auf die Fahrt weiter in den Süden verzichteten.