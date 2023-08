Von Süßspeisen über Kräuter bis zu verschiedenen Fleischvariationen: Der Weratschnighof in Replach (Grafenstein) bietet alles, was das kulinarische Herz begehrt. Jeden Donnerstag und Samstag verkaufen Silvia Weratschnig und ihr Partner Kristof Markus ihre Produkte am Benediktinermarkt in Klagenfurt. Einmal im Monat ist der Familienbetrieb auf den Bauernmärkten in Poggersdorf und Grafenstein präsent. Am Hof können Geschenkkörbe und Jausenplatten auf Vorbestellung erworben werden. "Jetzt in der Sommerzeit ist unser Grillfleisch sehr beliebt", meint die 41-jährige Besitzerin des Hofes. Die gefüllten Koteletts mit hauseigener Gewürzmischung gibt es für vier Euro pro Stück, Schopf und Karree für 14 Euro das Kilo.