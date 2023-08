Manage frei, der Zirkus ist in der Stadt! Nach vielen Jahren mit dem Circus Louis Knie wieder ein großer, international bekannter. Und während die Tierdresseure, die Jongleure, die Trapezkünstler, die Turner und der Clown ihre Nummern einstudieren, sitzt Zirkusdirektor Louis Knie am Messe-Areal in Klagenfurt auf einer Holzbank vor seinem riesigen Zelt und geht die Rechnungen durch. Vorerst nur jene, die der Transport des gesamten Equipments von der letzten Station am Schwarzlsee in der Steiermark nach Klagenfurt verschlungen hat. 20 Sattelauflieger, Wohnwagen, Anhänger, Imbisswagen, insgesamt 60 Fahrzeuge. "15.000 Euro waren das nur an Spritkosten, doppelt so viel wie vor der Teuerung. Die Reparatur von zwei kaputten LKW-Kupplungen kommt dann noch dazu", sagt der Herr Direktor.