Nach den Anklagen im Betrugsfall um das Kryptonetzwerk EXW-Wallet räumen die Ermittler in einem weiteren dubiosen Abkassierunternehmen auf, das von Kärnten aus auf Beutezug gegangen ist: Am Dienstag wurde der Geschäftsführer (32) von My First Plant (MFP) in Klagenfurt festgenommen. Dort hat es fünf Hausdurchsuchungen gegeben, vor allem bei ehemaligen MFP-Mitarbeitern.