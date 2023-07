Susanne Springer kann auf ihre mehrjährige Erfahrung auf der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Klagenfurt zurückblicken. Am 20. Juli hat die 43-jährige Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, die derzeit in der Privatklinik Maria Hilf tätig ist, ihre eigene Wahlarztpraxis am Schleppeplatz 8/Top 8 in Klagenfurt eröffnet. Unterstützt wird Springer von der diplomierten Krankenpflegerin Sonja Ofner.

Das Portfolio umfasst gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen, Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Betreuung während und nach der Schwangerschaft, Brustgesundheit, Verhütung oder Hormontherapien. "Ein besonderer Fokus liegt auf Hauterkrankungen der Vulva", erklärt Springer ihr Fachgebiet.

Alternative Therapie

Zusätzlich bietet die ausgebildete Energetikerin auch Prana-Anwendungen an. Prana bedeutet im Hinduismus Leben, Lebenskraft oder Lebensenergie. In der Praxis handelt es sich um eine Technik zur Anregung der Selbstheilungskräfte, die vollkommen berührungslos praktiziert wird. "Ich arbeite nur in der Aura des Klienten", sagt Springer.

Die Ordination hat von Montag bis Samstag nach Vereinbarung geöffnet. Termine für medizinische und/oder energetische Behandlungen können online unter drsusannespringer.at oder telefonisch unter 06 64-92 03 424 gebucht werden.