Bereits seit mehreren Tagen befinden sich in Klagenfurt, in der Koschatstraße Richtung stadtauswärts, eine Rehgeiß mit ihrem Kitz im Bereich der Autobahnauffahrt. Nachdem es bereits mehrere Anzeigen von Pkw-Lenkern gegeben hat, die kleine Rehfamilie sich jedoch dort sichtlich wohlfühlt und noch nicht weggebracht werden konnte, wird in diesem Bereich um besondere Vorsicht und Verringerung der Geschwindigkeit ersucht.