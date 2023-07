Bisher sorgte der Holzindustrielle Hans Tilly mit seiner Millionenvilla im Natura-2000-Gebiet Walterskirchen für Aufsehen, aktuell gehen wegen Rodungen auf seiner Liegenschaft die Wogen hoch. "Bei den Unwettern letzte Woche wurden auch ein paar Bäume auf dem Tilly-Anwesen in Mitleidenschaft gezogen. Diese Tatsache wurde genutzt, um am Freitag, Samstag und am Montag großflächig zu roden", erzählt ein Anrainer. "Die Arbeiter sind mit Hervester ins Schutzgebiet gefahren und haben auch gesunde Bäume geschlägert", berichtet ein anderer. "Rund ein Hektar Wald im Naturjuwel wurde dem Erdboden gleichgemacht. Das hatte mit dem Unwetter nichts zu tun."