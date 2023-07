Nach den tagelangen schweren Unwettern, die in Kärnten und Osttirol großen Schaden angerichtet haben, steht den Einsatzkräften jetzt eine kurze Verschnaufpause bevor. Während der Mittwoch mit Temperaturen von knapp über 20 Grad kühl blieb, wird es ab Donnerstag wärmer. "Der Donnerstag wird trocken und zeitweise sonnig", sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologen und Klimatologe von Geosphere Austria. Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen auf 25 bis 30 Grad, es werden freundliche Sommertage erwartet. Einzelne Wärmegewitter seien an diesen beiden Tagen möglich, erklärt der Meteorologe: "Aber diese bergen kein großes Unwetterpotenzial."