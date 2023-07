Braucht man heutzutage bei der Wohnungs- oder Jobsuche noch ein Parteibuch? Schaden kann es jedenfalls nicht, sofern man das richtige hat. Und wenn man Pädagogischer Leiter der Kärntner Bildungsdirektion werden will. Der Bereich Pädagogischer Dienst nimmt die Schulaufsicht wahr. Dazu zählt neben dem Qualitätsmanagement, der Mitarbeit am Bildungscontrolling und der Mitwirkung an der Lehrpersonalbewirtschaftung auch die inklusive Pädagogik.