"Das Publikum ist so schwer einzuschätzen wie das Wetter“, sagt Florian Kutej, Intendant der Sommerspiele Eberndorf. Und das will was heißen, denn das Wetter treibt die Sommerbühnen an den Rand der Verzweiflung: Unwetter ziehen in kürzester Zeit auf, Vorstellungen müssen unterbrochen oder abgesagt werden. „Damit rechnet man, wenn man Open Air spielt“, sagt Kutej. Aber kürzlich musste eine Vorstellung aus Sicherheitsgründen abgesagt werden, weil ein Sturm Ziegel vom Dach gefegt hatte. Dazu kommt, dass das Publikum aufgrund der unsicheren Wetterlage kurzfristig bucht – und gleichzeitig schwer einzuschätzen ist: „Wir hatten schöne Abende und kaum Besucher an der Abendkassa. Und dann ist das Wetter durchwachsen und plötzlich sind viele da“, weiß Kutej, der bedrückt hinzusetzt: „Wir hoffen, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen, aber derzeit schaut es nicht so aus.“ Bisher hat in Eberndorf immerhin die Technik gehalten, auch wenn nach jedem Unwetter die Sorge besteht, dass Scheinwerfer & Co. etwas abbekommen haben.