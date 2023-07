Heftige Unwetter lassen Kärnten seit Wochen nicht mehr los. Die Schäden durch Hagel, Blitze, Sturm und Starkregen gehen bei privaten Haushalten und der Landwirtschaft bereits in die Millionen. Auch der Kärntner Konzert- und Theatersommer fällt durch die Wetterkapriolen zusehends ins Wasser. So musste am Samstag das lang erwartete Robbie Williams Konzert unter der Burg Hochosterwitz aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.