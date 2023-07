Mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) kann man jetzt auch in der Zeit reisen - und zwar 100 Jahre zurück sowie in die Zukunft. Denn der größte Mobilitäts- und Logistikdienstleister Österreichs feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen und hat aus diesem Anlass die Ausstellung "Zeitfenster" gestartet, mit der man nicht nur in die Vergangenheit, sondern besonders in Richtung Zukunft blickt. Ab 28. Juli macht die Ausstellung, die durch ganz Österreich tourt, am Villacher Kirchtag und ab 8. August am Hauptbahnhof Klagenfurt Station.