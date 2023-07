Die Einsatzkräfte bleiben nach den heftigen Unwettern der Vorwoche in Alarmbereitschaft. Mehrere Wettermodelle zeigen mittlerweile, dass Montagabend neuerlich kräftige Gewitter auf Kärnten zusteuern. Die UWZ hat gegen 20 Uhr eine Unwetterwarnung Rot für den Süden des Landes herausgegeben. "Eine Gewitterzelle aus Norditalien zieht sehr schnell in Richtung Kärnten", sagt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann.

Bie Udine hat Hagel Montagabend schon schweren Schaden angerichtet. Auch für das Kanaltal gibt es eine Warnung.

Die Zelle erreicht in Kärnten zuerst das Gailtal. In den Abend- und Nachtstunden werden dann weitere Gewitter über Kärnten ziehen. Vor allem in den südlichen Landesteilen muss man mit stürmischen Böen um die 80 km/h und Starkregen rechnen.

Die Unwetterwarnung (Stand Montag um 21 Uhr). Rot ist die zweithöchste Warnstufe. © uwz.at

So geht es am Dienstag weiter

Der Dienstag beginnt verbreitet mit Regen in Kärnten. Nach einer kurzen Pause um die Mittagszeit steigt dann erneut die Gewittergefahr. Dienstagabend sollte sich dann langsam eine Wetterberuhigung einstellen.