Die Einsatzkräfte bleiben nach den heftigen Unwettern der Vorwoche in Alarmbereitschaft. Montagabend zogen, aus Norditalien kommend, neuerlich kräftige Gewitter über Kärnten hinweg. Die UWZ hatte Montag gegen 20 Uhr eine Unwetterwarnung "Rot" für den Süden und den Zentralraum des Landes herausgegeben. Bei Udine hat Hagel Montagabend schon schweren Schaden angerichtet. Auch Dienstag gibt es erneut eine Unwetterwarnung der UWZ für Kärnten

8.45 Uhr: Dammbruch droht in Krumpendorf

8.30 Uhr: Starkregen

Starkregen. Unwetterwarnung für große Teile Kärntens am Dienstagvormittag. © UWZ

Der Dienstagmorgen begann verbreitet mit Regen in Kärnten. Bis 11 Uhr ist mit Starkregen zu rechnen. Die UWZ spricht für große Teile Kärntens erneut eine Unwetterwarnung der Stufe "Rot" aus. Vor allem in Unterkärnten könnten in kurzer Zeit sehr große Niederschlagsmengen fallen. Die Unwetterzelle ist von Italien nach Slowenien gezogen, verläuft über die gesamte länge Sloweniens in Richtung Nordosten, wo sie vor allem den Südenosten Kärntens trifft und dann weiter in Richtung Steiermark ziehen wird.

8.15 Uhr: Hagel

In Geldkirchen hagelte es gegen 6.30 Uhr.

Hagel in Feldkirchen © Kalser

8 Uhr: Theater bei Unwetter

Die Wetterkapriolen setzten auch zunehmend Kulturschaffenden zu. So musste am Samstag das Robbie Williams Konzert unter der Burg Hochosterwitz abgesagt werden. Auch das "Theater am See" in Maria Wörth konnte vieler seiner Vorstellungen wetterbedingt nicht durchführen. Montagnacht ließen sich die Zuschauer die Vorstellung trotz Schlechtwetter aber nicht mehr nehmen und setzten sich kurzerhand auf die Bühne.

7.30 Uhr: Feuerwehreinsätze in Krumpendorf