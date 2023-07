Dass in einem Sportlerleben mit Höhen und Tiefen zu rechnen ist, weiß Paraskiläufer Thomas Grochar aus eigener Erfahrung. Jetzt ist der Goldmedaillengewinner im WM-Teambewerb von 2013 und Slalom-WM-Silbermedaillengewinner von 2017, der bei Olympischen Spielen oft Pech hatte, am Tiefpunkt angelangt: Beim Schwimmen im Wörthersee verlor der Klagenfurter am Freitag seine Prothese.