+++ 24.000 Fans werden erwartet

+++ Depeche Mode kommen im Rahmen ihrer "Memento mori"-Tour

+++ Es scheint die Sonne



19.35 Uhr: Der Liveartikel endet hier

In wenigen Minuten startet die Vorband, unsere Live-Berichterstattung endet hier. Die Nachtkritik zum Depeche Mode-Konzert lesen Sie gegen 2 Uhr in der Früh auf unserer Website.

19.19 Uhr: Der Konzertbeginn rückt näher

Die Spannung steigt: In einer halben Stunde tritt die englische Band "Haelos" auf, eine britische Trip-Hop-Band. Um 20.45 Uhr ist Depeche Mode angesagt.

18.50 Uhr: Der Stadionparkplatz ist voll

Mittlerweile ist der Parkplatz gegenüber dem Haupteingang voll. Wer mit dem Auto kommt, kann zum Beispiel am Minimundus-Parkplatz parken. Es fahren Shuttlebusse und der normale Linien-Verkehr ist verstärkt, hier noch einmal die Karte für die Shuttlebusse.

Der Shuttle-Verkehr © Stadtwerke Klagenfurt

Der Shuttlebus verkehrt zwischen Stadion (Zaungasse), Luegerstraße, Villacher Straße, Minimundus, A2 Zubringer Parkplatz, August-Jaksch-Straße, Friedelstraße, Villacher Straße, Mozartstraße und Kranzmayerstraße

Hinfahrt zwischen 16 und 17 Uhr alle zehn Minuten

Hinfahrt zwischen 17 und 19 Uhr maximal alle sechs Minuten

Auch die Linien 60, 61 und 85 fahren bis 20 Uhr verstärkt

Rückfahrt von Konzertende bis zwei Stunden, danach ca. alle drei Minuten

Bei der Rückfahrt werden die Linien 90 und 92 von 21 Uhr bis 1 Uhr betrieben

18.43 Uhr: Die Fans reisen aus allen Himmelsrichtungen an

Sie kommen aus den angrenzenden Nachbarländern und sie kommen aus allen Bundesländern Österreichs nach Klagenfurt. Die Stimmung ist sehr gechillt und die vielen Fans stehen in kleinen Grüppchen zusammen und freuen sich auf die Band, die für 20.45 Uhr angesagt ist.

Diese Fan-Gruppe ist aus Salzburg angereist © Kanatschnig

17.52 Uhr: Hoch die Becher

Es gibt T-Shirts, Becher und natürlich jede Menge andere Merchandising-Artikel. Die Fans freut es und sie zeigen es mit Stolz.

© Markus Traussnig

17.18 Uhr: Und jetzt scheint die Sonne

Bei Depeche Mode heißt es heute zwar "Memento mori", aber das muss noch lange kein Grund sein, schlechte Laune zu haben: Die Fans sind in bester Stimmung und freuen sich auf das größte Stadion-Konzert in diesem Sommer. Auch die Sonne hat sich gezeigt - ein großer Abend steht bevor.

© Markus Traussnig

16.41 Uhr: Man zeigt "Depeche Mode"

Es ist anders als bei Sting oder Bocelli vor einer Woche im Wörthersee Stadion: Die Fans, die sich heute im Umkreis des Stadions und beim Merchandising-Stand tummeln, tragen "Arbeitskleidung": Man zeigt, dass man "Depeche Mode"-Fan ist – und sich mit der britischen Band, die mit Alben wie "Music for the Masses" oder "Violator" Musikgeschichte schrieb, identifiziert.

Enjoy the Silence: Noch ist wenig los am Merchandising-Stand © Markus Traussnig

16.30 Uhr: Die ersten Fans trudeln ein

Es ist anders als bei Sting oder Bocelli: Um 16 Uhr sind weit weniger Menschen vor dem Stadion in Klagenfurt unterwegs. Daran mag wohl das Wetter schuld sein, denn in den letzten Minuten ging ein Platzregen über Klagenfurt nieder. Das Konzert findet aber natürlich statt, versichert Sportpark-Chef Daniel Greiner. Die Absage des Robbie Williams-Konzert morgen in St. Georgen am Längsee hat die Frage aufkommen lassen. Für den Standort Klagenfurt hat das aber keine Auswirkung: "Wir haben nur befestigte Parkplätze."