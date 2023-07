+++ 24.000 Fans werden erwartet

+++ Depeche Mode kommen im Rahmen ihrer "Memento mori"-Tour

+++ Aktuell kein Regen



17.52 Uhr: Hoch die Becher

Es gibt T-Shirts, Becher und natürlich jede Menge andere Merchandising-Artikel. Die Fans freut es und sie zeigen es mit Stolz.

© Markus Traussnig

17.18 Uhr: Und jetzt scheint die Sonne

Bei Depeche Mode heißt es heute zwar "Memento mori", aber das muss noch lange kein Grund sein, schlechte Laune zu haben: Die Fans sind in bester Stimmung und freuen sich auf das größte Stadion-Konzert in diesem Sommer. Auch die Sonne hat sich gezeigt - ein großer Abend steht bevor.

© Markus Traussnig

16.41 Uhr: Man zeigt "Depeche Mode"

Es ist anders als bei Sting oder Bocelli vor einer Woche im Wörthersee Stadion: Die Fans, die sich heute im Umkreis des Stadions und beim Merchandising-Stand tummeln, tragen "Arbeitskleidung": Man zeigt, dass man "Depeche Mode"-Fan ist – und sich mit der britischen Band, die mit Alben wie "Music for the Masses" oder "Violator" Musikgeschichte schrieb, identifiziert.

Enjoy the Silence: Noch ist wenig los am Merchandising-Stand © Markus Traussnig

16.30 Uhr: Die ersten Fans trudeln ein

Es ist anders als bei Sting oder Bocelli: Um 16 Uhr sind weit weniger Menschen vor dem Stadion in Klagenfurt unterwegs. Daran mag wohl das Wetter schuld sein, denn in den letzten Minuten ging ein Platzregen über Klagenfurt nieder. Das Konzert findet aber natürlich statt, versichert Sportpark-Chef Daniel Greiner. Die Absage des Robbie Williams-Konzert morgen in St. Georgen am Längsee hat die Frage aufkommen lassen. Für den Standort Klagenfurt hat das aber keine Auswirkung: "Wir haben nur befestigte Parkplätze."