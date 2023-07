Bei den Fans sitzt der Schock noch immer tief. Das für Samstag geplante Konzert von Robbie Williams vor der Burg Hochosterwitz wird nicht stattfinden. Laut Veranstaltern habe die schlechte Wettersituation und das befürchtete Chaos auf den Parkplätzen keine andere Möglichkeit zugelassen.

Williams selbst war zum Zeitpunkt der Absage bereits in Kärnten. Der 49-Jährige ist bereits seit Jahren ein großer Fan des Wörthersees. Durch die neu gewonnene Freizeit könnte wohl nur noch das Wetter den Superstar von einem Sprung ins Wasser abhalten. Als Residenz hat Williams einmal mehr das Hotel Schloss Seefels in Pörtschach gewählt. Aus dem Hotelbett schickte er am Freitagmorgen seinen Fans eine Botschaft. Viele machten sich offenbar Sorgen über die psychische Verfassung ihres Idols. Offenbar unbegründet. "Es geht mir gut, ich bin glücklich", sagt Williams. "Nicht jeder Tag kann voller Wunder sein. Manche sind einfach nur ok. Und das ist großartig."

Zur Konzertabsage hat sich Williams bisher noch nicht geäußert.