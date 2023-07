Eine 57-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt lenkte am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ihren Pkw am Parkplatz eines Supermarkts in der Gemeinde Maria Saal in einem offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigten Zustand und ohne im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein, rückwärts aus einer Parklücke.