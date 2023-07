Es ist nie zu spät für die große Liebe! So sehen das auch die Kinder, die ihre alleinerziehenden Eltern für die neue Vox Datingshow "My Mom, Your Dad" nominiert haben. Beim Verkuppeln hilft Moderatorin Amira Pocher. Auf der Trauminsel Kreta bekommen insgesamt zwölf Single-Mütter und -Väter die Chance, unter den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Was sie nicht ahnen: Ihr Nachwuchs beobachtet sie dabei auf Schritt und Tritt – und kann sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen.

Nur einen Katzensprung von ihren Eltern entfernt leben die schon erwachsenen Kinder zusammen in einer Villa und beobachten sowie kommentieren das Flirtverhalten ihrer Mütter und Väter. Dating aus zwei Perspektiven. "Gen Z vs. Boomer, Relatable vs. Cringe" (Erklärungen siehe unten), nennt es Vox.

Vorteile für Eltern erspielen

Was hätten die Kinder lieber nicht gewusst und was können sie sich von den Eltern abschauen? Während sich die Alleinerziehenden näherkommen, treten ein paar Häuser weiter die Kinder in Spielen gegeneinander an. Wer die Challenge für sich entscheidet, darf seinem Elternteil etwas Gutes tun und zum Beispiel entscheiden, wen die eigene Mutter oder der Vater kennenlernen darf. Bei den Dates sind sie dann undercover dabei und können die Situation beeinflussen.

Am Ende erfahren die Eltern von der geheimen Mission und der Entscheidungskraft ihrer Kinder. Warum haben sie in bestimmten Situationen die Dates ihrer Mütter und Väter beeinflusst? Welcher Teilnehmer passt in den Augen des Nachwuchses am besten zu den Single-Eltern? Dann stellt Amira Pocher die alles entscheidende Frage: Wer hat auf der Insel sein neues Liebesglück gefunden?

"My Mom, Your Dad" ist eine Produktion von ITV Studios Germany. VOX zeigt die insgesamt acht Folgen à 90 Minuten ab Dienstag, dem 15. August, wöchentlich um 20.15 Uhr. Bereits jeweils eine Woche im Voraus, ab dem 8. August, stehen die Folgen auf RTL+ zum Streamen bereit.