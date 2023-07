Seit Jahren zählt das Caramé in Velden zu den besten Adressen der Kärntner Gastromie. Das Vier-Hauben-Restaurant am Wörthersee weist einen Reigen an Auszeichnungen auf, zuletzt wurde das Team um Haubenkoch Thomas Guggenberger im Gault Millau 2023 mit vier Hauben und 17 Punkten ausgezeichnet.