Der Englishman ließ sich im Wörthersee Stadion bei Tageslicht beim Handwerken zuschauen - musikalisch so exzellent, dass man ihm gerne länger zugehört hätte.

Ist es eigentlich ein bedrückender Moment, wenn man als Fixstern der Popmusik die Bühne betritt und das Stadion vor einem nur zu einem Drittel gefüllt ist? Die oberen Hänge gar mit schwarzen Tüchern überspannt, damit nicht auffällt, wer aller fehlt? Falls dem so ist: Sting ließ es sich am Sonntag in Klagenfurt nicht anmerken. Von der ersten Minute weg wurden über 40 Jahre Pop-Geschichte gefeiert. Und das in der ersten Stunde sogar ganz ohne die optische Überfrachtung, die Stadionkonzerte mittlerweile prägen. Da reichte das verbliebene Tageslicht, um einem eingespielten Ensemble beim exzellenten Handwerk zuzuschauen. Zumindest der Blick von der Arena auf die Bühne war detailreich, intensiv, beeindruckend - und gar nicht bedrückend.