Von Temperaturen weit über 40 Grad, wie sie derzeit in Teilen Südeuropas herrschen, sind wir in Kärnten und Osttirol zum Glück weit entfernt. Auf fast 35 Grad hat es eine Stadt in Kärnten aber am Sonntag auch geschafft. Villach war der "Hitzepol", dort wurden laut Ubimet am Nachmittag 34,6 Grad gemessen. In anderen Städten, darunter Klagenfurt, lagen die Temperaturen zwischen 31 und 33 Grad.

Heute, Montag, steigt aber wieder die Unwettergefahr. Auf einen heißen Tag sollen Gewitter mit Hagel und Starkregen folgen. Die Unwetterwarnzentrale und Geosphere Austria haben eine Wetterwarnung herausgegeben. Während für den Großteil Österreichs derzeit die Warnstufe gelb (Stufe zwei auf der fünfteiligen Skala) gilt, ist diese vor allem im Nordosten Kärntens bereits auf Stufe vier (rot) gestiegen.

Vorsicht in den Bergen!

Ähnlich soll das Wetter laut Prognosen am Dienstag ausfallen: Zwischen 28 und 33 Grad sind prognostiziert, an diesem Tag und m am Mittwoch nimmt die Unwettergefahr weiter zu.

Das Strandbad Klagenfurt wurde am Sonntag regelrecht gestürmt © Markus Traussnig

Hagel, Starkregen und Sturmböen sind überall möglich – am Dienstag ausgehend von den Tauern und den Gurktaler Alpen, am Mittwoch eher vom Süden (Karawanken, Karnische Alpen) her. "Vor allem in den Bergen sollte man das Wetter im Blick haben und Touren lieber früher starten", rät Ubimet-Meteorologe Sebastian Koblinger.

Auch die weitere Woche verläuft schwül und mit sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad. Koblinger: "Eine markante Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht."

In den vergangenen Wochen gab es in Kärnten immer wieder Schäden durch Unwetter.