Von Temperaturen weit über 40 Grad, wie sie derzeit in Teilen Südeuropas herrschen, sind wir in Kärnten und Osttirol zum Glück weit entfernt. Auf fast 35 Grad hat es eine Stadt in Kärnten aber am Sonntag auch geschafft. Villach war der "Hitzepol", dort wurden laut Ubimet am Nachmittag 34,6 Grad gemessen. In anderen Städten, darunter Klagenfurt, lagen die Temperaturen zwischen 31 und 33 Grad.